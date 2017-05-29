Сирия: боевики ИГ обстреляли кварталы Дейр эз-Зора, есть жертвы

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Дейр эз-Зор, 29 мая. Одна женщина погибла, еще четыре человека пострадали из-за обстрелов террористов экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в одном из кварталов Дейр эз-Зора, расположенного на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство САНА.

Согласно данным агентства, радикалы ИГ* обстреляли район Эль-Кусур.

Напомним, накануне бойцы правительственной армии Сирии уничтожили технику ИГ в Дейр эз-Зоре. Армия Башара Асада нанесла ракетные удары по позициям террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.