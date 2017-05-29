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​Звезду сериалов «Интерны» и «Универ» задержали с наркотиками на вокзале в Москве

​Звезду сериалов «Интерны» и «Универ» задержали с наркотиками на вокзале в Москве

12:39  29 Мая 2017
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​Звезду сериалов «Интерны» и «Универ» задержали с наркотиками на вокзале в Москве

Москва, 29 мая. Актера Дмитрия Бушина, снявшегося в нескольких эпизодов ситкомов «Универ» и «Интерны», задержали в Москве с наркотическим веществом мефедрон. Правоохранители остановили 27-летнего молодого человека у Рижского вокзала в Москве.

Восемь граммов наркотика обнаружили при личном досмотре. Дома у Бушина ничего подозрительного полицейские не нашли. Вещество отправили на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Life.

Катерина Михайлиди
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