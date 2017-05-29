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Общество
Лобода отказалась выступать на Украине после срыва концерта в Одессе

Лобода отказалась выступать на Украине после срыва концерта в Одессе

12:02  29 Мая 2017  /обновлено: 12:10  29 Мая 2017
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Лобода отказалась выступать на Украине после срыва концерта в Одессе

Москва, 29 мая. У певицы Светланы Лободы, концерт которой в Одессе сорвали активисты украинских патриотических организаций из-за ее частных выступлений в России, больше не будет концертов на Украине до конца года. Об этом заявила представитель певицы.

«До конца года все концерты расписаны и среди них нет ни одного на Украине, так что даже чисто технически в ближайшее время Светлана там выступать не сможет», — говорит пресс-секретарь артистки Евгения Нагапетян.

Также девушка рассказала, что певица расстроена случившимся, так как она очень хотела провести этот концерт.

Лобода отказалась выступать на Украине после срыва концерта в Одессе

Ранее сообщалось, что украинские радикалы собрались возле клуба, где Лобода должна была выступать, и бросали в толпу петарды и дымовые шашки, после чего устроили потасовку с правоохранителями. В итоге концерт исполнительницы был сорван.

Алексей Громов
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