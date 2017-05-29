Лобода отказалась выступать на Украине после срыва концерта в Одессе

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Москва, 29 мая. У певицы Светланы Лободы, концерт которой в Одессе сорвали активисты украинских патриотических организаций из-за ее частных выступлений в России, больше не будет концертов на Украине до конца года. Об этом заявила представитель певицы.

«До конца года все концерты расписаны и среди них нет ни одного на Украине, так что даже чисто технически в ближайшее время Светлана там выступать не сможет», — говорит пресс-секретарь артистки Евгения Нагапетян.

Также девушка рассказала, что певица расстроена случившимся, так как она очень хотела провести этот концерт.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы собрались возле клуба, где Лобода должна была выступать, и бросали в толпу петарды и дымовые шашки, после чего устроили потасовку с правоохранителями. В итоге концерт исполнительницы был сорван.