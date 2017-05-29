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Украина
Ты мне ноги лизал: Саакашвили рассказал народу об извращениях экс-подчиненного

Ты мне ноги лизал: Саакашвили рассказал народу об извращениях экс-подчиненного

14:45  29 Мая 2017
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Ты мне ноги лизал: Саакашвили рассказал народу об извращениях экс-подчиненного

Одесса, 29 мая. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил словесную перепалку с депутатом Павлом Бойченко, видеозапись которой была выложена в Сети. В ходе выяснения отношений Саакашвили заявил, что экс-подчиненный якобы лизал ему ноги.

Бывший глава региона приехал в Придунавье, чтобы представить свою партию «Рух Новых Сил». Встретившийся с ним депутат Килийского районного совета Бойченко обвинил оппонента в невыполнении обещаний, в ответ на это Саакашвили рассказал народу об «извращениях» экс-подчиненного.

«Ты ноги мне лизал, милый»,  — сказал бывший президент Грузии.

 Бойченко расценил это высказывание Саакашвили как «кондовое хамство и агрессию», а также выразил надежду, что человек с таким стилем больше не вернется к управлению государством. Как передает «Ридус», многих пользователей соцсетей манеры лидера «Руха Новых Сил» неприятно удивили. Однако нашлись и люди, которые назвали Саакашвили «лучшим, что видела Одесская область».

Сегодня имел "счастье" общаться с бывшим президентом и бывшим губернатором. С таким количеством кондового хамства и агрессии я давно уже не сталкивался. Человек который обещал много но не сделал НИЧЕГО. Особенно впечатляет это "ты лизал мои пальцы, а теперь лижешь чужие" - это стиль человека....это же и Президент и губернатор. Слава Богу - бывший, даст Бог - навсегда бывший.

تم نشره بواسطة ‏‎Pavel Boychenko‎‏ في 28 مايو، 2017

 

Алексей Громов
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