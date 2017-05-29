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Политика
МИД РФ рассказал, как ответит на высылку дипломатов из Эстонии

МИД РФ рассказал, как ответит на высылку дипломатов из Эстонии

12:22  29 Мая 2017
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МИД РФ рассказал, как ответит на высылку дипломатов из Эстонии

Москва, 29 мая. Высылка дипломатов Российской Федерации из Эстонии не останется незамеченной. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель главы внешнеполитического ведомства России Владимир Титов. 

Он напомнил, что российская сторона уже заявляла о том, что эта провокация со стороны Таллина не останется без ответа.

«Еще раз могу подтвердить, что это не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности», — решительно подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев обязаны покинуть территорию Эстонии до конца этого месяца. Стоит отметить, что причины данного решения не уточняются.

В дипломатическом ведомстве РФ назвали это решение недружественным, а также напомнили о контрмерах. 

#россия #эстония #дипломаты
Дана Балан
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