МИД РФ рассказал, как ответит на высылку дипломатов из Эстонии

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Москва, 29 мая. Высылка дипломатов Российской Федерации из Эстонии не останется незамеченной. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель главы внешнеполитического ведомства России Владимир Титов.

Он напомнил, что российская сторона уже заявляла о том, что эта провокация со стороны Таллина не останется без ответа.

«Еще раз могу подтвердить, что это не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности», — решительно подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев обязаны покинуть территорию Эстонии до конца этого месяца. Стоит отметить, что причины данного решения не уточняются.

В дипломатическом ведомстве РФ назвали это решение недружественным, а также напомнили о контрмерах.