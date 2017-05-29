ИГИЛ в Мосуле взяли в тиски на площади в 9 квадратных километров

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Мосул, 29 мая. В настоящее время площадь территории, контролируемой в пределах Старого города в Мосуле боевиками запрещенной в РФ международной террористической группировки «Исламское государство»*, сократилась до девяти квадратных километров. В рамках этой территории, отмечает Rudaw, силы коалиции уже не могут эффективно применять дальнобойную артиллерию и ракетные удары.

На этой территории осталось всего от 500 до 1000 боевиков ИГИЛ*, однако вместе с ними в пределах квартала находится до 130 тысяч мирных жителей. Самыми важными кварталами, оставшимися под контролем боевиков, считаются Шифа, Баб Синджар и Занджали. Освобождать эту территорию иракские войска не спешат.

«Только специальные контртеррористические подразделения обладают опытом ведения уличных боевых действий, остальные войска не приспособлены к этому», — отмечает военный аналитик генерал-майор Маджид Джасим.

Оставшиеся в осажденной части города мирные жители отчаянно пытаются вырваться, иногда их обстреливают боевики ИГИЛ, которые надеются использовать мирных людей в качестве щита. Поскольку в настоящее время террористы ИГИЛ никак не могут отбить город, военные объявили приоритетом сохранение жизней мирного населения, а не проведение осады.

* Организация запрещена на территории РФ.