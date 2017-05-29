ИГИЛ усиливает огонь: кому выгодна дестабилизация обстановки в Дейр-эз-Зоре

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Ситуация вокруг Дейр-эз-Зора продолжает оставаться напряженной. Боевики террористической группировки ИГИЛ** (запрещена в РФ) активизировали атаки на восточную часть города. В то же время террористы стремительно теряет свои позиции в сирийской пустыне. Отметим, что по направлению от Пальмиры к Дейр-эз-Зору ведет свое наступление Сирийская арабская армия (САА).

Деблокада города и взятие под полный контроль сирийскими войсками провинции, богатой энергоресурсами, еще впереди. Сейчас же ИГИЛ пытается дестабилизировать ситуацию в столице провинции. Как сообщает издание Almasdarnews.com, несколько автомобилей, начиненных взрывчаткой, ударили по форпосту сирийской армии в районе моста Аль-Джура. Завязалась ожесточенная перестрелка, в ходе которой боевики пытались прорвать оборону САА. Не обошлось без жертв среди мирных жителей. В районе Аль-Кусур десятки граждан, включая детей, получили ранения в результате минометного обстрела со стороны ИГИЛ.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агенство новостей военный эксперт Александр Жилин, развертывание наступления ИГИЛ связано с поддержкой боевиков Западом.

«Это следствие поддержки англосаксами этой организации, и они просто так оттуда не уйдут. Дело в том, что любое замирение, а тем более попытка продвижения в политическом плане каких-то компромиссов и договорённостей не входит в планы Соединенных Штатов и военной машины США», — сообщил эксперт.

По словам Жилина, на Западе придерживаются следующей позиции: любая стабилизация в Сирии — это победа России, поэтому Запад будет постоянно воевать руками ИГИЛ.

"У нас не остается ничего, кроме как громить ИГИЛ, громить нещадно — до последнего бандита", — подчеркнул эксперт.

Есть ли шансы у ИГИЛ захватить еще часть территории Дейр-эз-Зора? По мнению Александра Жилина, это не исключено, но перед террористами стоит несколько другая задача.

«ИГИЛ может временно захватывать территории, но задача-то не в этом: задача в том, чтобы вести бои и таким образом дестабилизировать обстановку, оказывать давление на политические переговоры и фактически срывать их. Вот задача ИГИЛ», — объяснил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в провинции Дейр эз-Зор правительственные силы отбросили на прежние позиции отряды боевиков ИГ*, пытавшихся прорваться в район Тель-Брук. В результате боестолкновения было уничтожено множество экстремистов. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

* Организация запрещена на территории РФ.