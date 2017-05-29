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Политика
Экс-соперник Трампа обвинил его в слишком навязчивом «чириканье»

Экс-соперник Трампа обвинил его в слишком навязчивом «чириканье»

12:07  29 Мая 2017
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Экс-соперник Трампа обвинил его в слишком навязчивом «чириканье»

Вашингтон, 29 мая. Администрация президента США Дональда Трампа работала бы гораздо эффективнее, если бы тот перестал вести Twitter. Такое мнение высказал бывший сенатор и соперник Трампа в борьбе за президентское кресло Рик Санторум, передает CNN.

Санторум заявил, что Twitter отвлекает Трампа от работы. 

«Если ты твитишь каждый день, жалуешься на СМИ и на то, как к тебе относятся, ты только отвлекаешься и не выполняешь свою работу», – отметил бывший сенатор. 

Политик отметил, что за девять дней своего зарубежного турне Трамп практически ничего не писал в микроблоге. Санторум увидел в этом показатель того, что американский президент занимался делами и работал эффективно. 

Однако по возвращении Трамп тут же опубликовал пост, в котором раскритиковал «фейковые новости» о своем зяте. 

#трамп #санторум
Владимир Багров
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