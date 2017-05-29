Экс-соперник Трампа обвинил его в слишком навязчивом «чириканье»

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Вашингтон, 29 мая. Администрация президента США Дональда Трампа работала бы гораздо эффективнее, если бы тот перестал вести Twitter. Такое мнение высказал бывший сенатор и соперник Трампа в борьбе за президентское кресло Рик Санторум, передает CNN.

Санторум заявил, что Twitter отвлекает Трампа от работы.

«Если ты твитишь каждый день, жалуешься на СМИ и на то, как к тебе относятся, ты только отвлекаешься и не выполняешь свою работу», – отметил бывший сенатор.

Политик отметил, что за девять дней своего зарубежного турне Трамп практически ничего не писал в микроблоге. Санторум увидел в этом показатель того, что американский президент занимался делами и работал эффективно.

Однако по возвращении Трамп тут же опубликовал пост, в котором раскритиковал «фейковые новости» о своем зяте.