Стала известна стоимость стартового стола для запуска «Ангары» с «Восточного»

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Москва, 29 мая. Строительство стартового стола для ракеты «Ангара» на российском космодроме «Восточный» обойдется в 58 млрд рублей. Завершение работ по строительству намечено на 2023 год, сообщил представитель проектного института.

«Примерная стоимость строительства стартового стола для «Ангары» составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году», — сказал он заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову.

Как передает ТАСС, представитель военного ведомства прибыл на космодром в Амурской области для осмотра объектов первой очереди и строящихся объектов второй очереди.

Добавим, ранее директор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский заявил, что ракета-носитель «Ангара» в ближайшие пять-семь лет должна полностью заместить тяжелую ракету семейства «Протон».