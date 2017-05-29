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В России выбрали имя ракете, которая доставит в космос «Федерацию»

В России выбрали имя ракете, которая доставит в космос «Федерацию»

12:23  29 Мая 2017
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В России выбрали имя ракете, которая доставит в космос «Федерацию»

Москва, 29 мая. Новейшую российскую ракету-носитель среднего класса, которую создают в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», назовут «Союз-5». Об этом в понедельник сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, данная ракета также предназначенная для запуска пилотируемого корабля «Федерация».

По словам источника, было утверждено предложение РКЦ «Прогресс» назвать новую ракету «Союз-5», сообщает ТАСС. 

Напомним, ранее стало известно, что РКЦ «Прогресс» примет участие в июньском «Paris Air Show-2017». 

 

#россия #космос #ракета #прогресс #ркц #союз-5
Дана Балан
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