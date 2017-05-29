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Новороссия
Донецк заявил о 64 обстрелах территории ДНР украинскими силовиками

Донецк заявил о 64 обстрелах территории ДНР украинскими силовиками

11:32  29 Мая 2017
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Донецк заявил о 64 обстрелах территории ДНР украинскими силовиками

Донецк, 29 мая. В течение минувших суток наблюдатели из Донецка и других населенных пунктов ДНР зафиксировали 64 обстрела со стороны позиций ВСУ. В общей сложности под огнем оказались 19 населенных пунктов на территории Донецкой народной республики.

Донецк заявил о 64 обстрелах территории ДНР украинскими силовиками

«За прошедшие сутки ВС Украины 64 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, танки, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР.

По имеющимся данным, в результате обстрелов украинской артиллерии и минометов пострадали девять домовладений на территории ДНР. Информации о пострадавших при обстрелах не поступало.

Валентин Меликов
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