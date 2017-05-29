Кудрин предложил государству отказаться от акций нефтегазовых компаний

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Москва, 29 мая. Российские власти должны постепенно выходить из компаний в добывающем и финансовом секторе. Такое мнение выразил в понедельник бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

«Оставаться только в области, которая связана с вопросами национальной безопасности. Поэтому в финансовом секторе нужно уходить, в нефтяной сфере нужно уходить. Со временем когда-то это и в газовой произойдет, во всех других добывающих активах», — отметил он.

Кудрин призвал избавиться от государственных пакетов акций в компаниях добывающего сектора, а вырученные деньги направить на улучшение инфраструктуры, образования и технологии, поскольку, по его словам, государство не должно конкурировать с частным сектором.