Украина избавилась от «русских» названий трех железнодорожных станций

В Избранное

Скопировать

Киев, 29 мая. «Украинские железные дороги» изменили названия трех железнодорожных станций, которые напоминали о советском прошлом страны. Речь идет о станциях Юго-Западной железной дороги — Киев-Октябрьский, Киев-Московский (Киев) и Щорс (Черниговская область), которые теперь называются Грушки, Киев-Демеевский и Сновск.

Старые названия уже убраны из информационных табло на вокзалах и с сайтов «Украинской железной дороги»

«В рамках закона о декоммунизации новое название получили станции Киев-Октябрьский, Киев-Московский в украинской столице и Щорс в Черниговской области», — говорится в официальном заявлении.