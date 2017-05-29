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Украина
Украина избавилась от «русских» названий трех железнодорожных станций

Украина избавилась от «русских» названий трех железнодорожных станций

11:15  29 Мая 2017
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Украина избавилась от «русских» названий трех железнодорожных станций

Киев, 29 мая. «Украинские железные дороги» изменили названия трех железнодорожных станций, которые напоминали о советском прошлом страны. Речь идет о станциях Юго-Западной железной дороги — Киев-Октябрьский, Киев-Московский (Киев) и Щорс (Черниговская область), которые теперь называются Грушки, Киев-Демеевский и Сновск.

Старые названия уже убраны из информационных табло на вокзалах и с сайтов «Украинской железной дороги»

«В рамках закона о декоммунизации новое название получили станции Киев-Октябрьский, Киев-Московский в украинской столице и Щорс в Черниговской области», — говорится в официальном заявлении.

Геннадий Плющев
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