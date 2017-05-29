Патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора университета в Киргизии

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Бишкек, 29 мая. Патриарху Кириллу присвоено звание почетного доктора Киргизско-российского славянского университета (КРСУ). Такое решение принял ученый совет вуза.

Предстоятель РПЦ с 27 мая находится с визитом в Киргизии. В числе прочего патриарх посетил КРСУ. Ректор заведения Владимир Нифадьев отметил, что приезд патриарха стал настоящим праздником для всей Киргизии. Патриарх презентовал в университете свою книгу «Свобода и ответственность», сообщает «ПолитЭксперт».

В КРСУ приняли решение присудить патриарху докторскую степень «за огромный вклад в укрепление мира и дружественных связей между народами России и Киргизии, за развитие духовности и нравственных принципов в отношениях между людьми, за поддержку КРСУ». Патрирху вручили шапочку, мантию и диплом.

Киргизско-российский славянский университет был открыт в 1993 году. Обучение в нем ведется на русском языке и соответствует современным российским образовательным стандартам. В вузе обучаются порядка 9 тыс. студентов.