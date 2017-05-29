Сирия сегодня: САА наступает в Алеппо, курды идут на Ракку, зверства ИГИЛ

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Сирия, 29 мая. В окрестностях Ракки было обнаружено массовое захоронение жертв террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Международная антитеррористическая коалиция вновь ударила по мирным жителям. Сирийская армия (САА) освободила сахарный завод в Алеппо. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Жертвы ИГИЛ*

Курдские вооруженные формирования в ходе военной операции «Гнев Евфрата» в районе Ракки обнаружили захоронения сотен жертв боевиков «Исламского государства»*. По информации курдских СМИ, террористы отрубали своим жертвам головы. Во время взятия боевиками аэродрома сирийской армии в окрестностях города Табка было убито несколько сотен солдат САА. Официальный Дамаск потерял контроль над этим аэропортом в 2014 году.

Напомним, что вооруженные отряды неправительственных «Демократических сил Сирии», которые состоят преимущественно из курдских бойцов и местных арабских племен, в середине мая сообщили о полном освобождении от боевиков «Исламского государства» города Табка и одноименной дамбы, которая находится на реке Евфрат. В настоящий момент их главная цель столица ИГ* — Ракка.

«Сопутствующие жертвы»

По информации сирийских средств массовой информации, боевая авиация так называемой международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по городу Эль-Меядин на территории Сирийской Арабской Республики. В результате авианалета погибли как минимум 100 мирных жителей.

СМИ уточняют, что речь идет об авиаударах, которые были нанесены коалицией в период со вторника по воскресенье. Отмечается, что в числе погибших числится 40 детей.

Заметим, что город Эль-Меядин до сих пор находится под контролем боевиков «Исламского государства».

Продвижение сирийской армии

В ходе ожесточенных боев правительственным силам удалось значительно продвинуться к северо-западу от Масканы и освободить населенный пункт Рас Аль-Айн Аль-Ахмар и сахарный завод в провинции Алеппо. Боевики незаконных вооруженных формирований понесли значительные потери и были вынуждены отступить, бросив свои позиции.

Как ранее передавала Газета.ru, правительственным силам удалось восстановить контроль над несколькими населенными пунктами в провинции Хомс и Алеппо. Всего в ходе наступления Сирийской арабской армии было освобождено свыше 12 населенных пунктов. Уничтожено несколько боевиков «Исламского государства».

В настоящий момент, как отмечают сирийские средства массовой информации, проходят работы по разминированию взрывчатых предметов на освобожденных территориях. В разминировании принимают участие сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами.

Россия отчиталась о зонах деэскалации

По информации представителей РФ в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике, на территории страны было зафиксировано за сутки 10 нарушений режима прекращения огня. Турция в свою очередь отметила одно нарушение перемирия.

Сообщается, что боевые действия были замечены в провинциях Дамаск, Даръа, Латакия, Эль-Кунейтра. В основном нарушение перемирия связывают с действиями террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.