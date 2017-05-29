Путин объявил в России Десятилетие детства

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Москва, 29 мая. Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении Десятилетия детства в России. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Так, период с 2018 по 2027 годы станет Десятилетием детства в стране, отмечается в указе. Такое решение было принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства с учетом результатов, которые были достигнуты в ходе реализации Национальной стратегии действия, а также в интересах самих детей на 2012-2017 годы.

В течение трех месяцев правительство должно утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Указ вступает в силу после его подписания.