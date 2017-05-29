Киев пожаловался НАТО на связи России с ИГ и «Талибаном»

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Тбилиси, 29 мая. Украинская делегация в ходе заседания Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Грузии передала вице-президенту ПА Расе Юкнявичене доклад о якобы связях Москвы с террористическими организациями «Исламское государство»* (запрещена в России), «Талибан» (запрещено в России), а также с движениями ХАМАС и «Хезболла». Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам главы украинской делегации Ирины Фриз, якобы «Россия имеет связи с экстремистскими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии». Она также отметила, что в документе есть «доказательства и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий России с ИГ*, «Талибаном» (обе — запрещены в России по решению ВС), ХАМАС, «Хезболлой» и других».

Напомним, киевские власти постоянно обвиняют Россию, в том числе в причастности к конфликту на юго-востоке страны. В Кремле опровергают данные заявления, требуя предоставить доказательства.

Однако украинская сторона ни единого разу не предоставила никаких фактов вмешательства или причастности РФ во внутренние дела другой страны.

* Организация запрещена на территории РФ.