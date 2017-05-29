Китай раскроет тайны черных дыр с помощью рентгеновского телескопа

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Пекин, 29 мая. Китай в ближайшее время запустит первый рентгеновский телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). С его помощью специалисты намерены наблюдать за нашей галактикой, а также черными дырами и нейтронными звездами.

При помощи телескопа ученые надеются разгадать тайны эволюции черных дыр и нейтронных звезд, пояснил главный научный сотрудник телескопа при Китайской академии наук Чжан Шуаннань. По его словам, пока что у ученых нет полного представления о данных объектах, поэтому исследователям необходимы новые спутники для наблюдения за ними.

Китайский рентгеновский телескоп способен выполнять задачи, для которых требовались несколько спутников, а также обладает более широкой зоной обнаружения, диапазоном энергий и полем зрения, сообщает телеканал 360.