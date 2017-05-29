Союзники ИГ на Филиппинах не смогут удержать захваченный Марави — военные

В Избранное

Скопировать

Манила, 29 мая. Командование вооруженных сил Филиппин заверило, что уже в ближайшее время террористы из радикальной исламской группировки «Абу Сайяф» будут выбиты из захваченного ими города Марави. Эти террористы известны как представители запрещенной в РФ международной группировки «Исламское государство»* на Филиппинах.

В настоящее время, сообщают военные источники, правительственные войска установили контроль практических во всех районах города Марави. Как заявил бригадный генерал Реституто Падилла в телевизионном обращении, по захваченным террористами участкам наносятся «хирургические авиаудары». В ходе боев погибли 19 мирных жителей, 18 военнослужащих и более 60 террористов. Как сообщает Straits Times, около 60 тысяч мирных жителей были вынуждены бежать из города.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте, который ввел на острове Минданао военное положение, объявил, что оно продлится столько, сколько потребуется, не ограничиваясь законным сроком в 60 дней, и потребовал от верховного суда и конгресса не вмешиваться. В крупных филиппинских городах введены особые меры безопасности.

* Организация запрещена на территории РФ.