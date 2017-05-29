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Общество
Рассекречен интерьер нового флагманского автомобиля Bisu BT7

Рассекречен интерьер нового флагманского автомобиля Bisu BT7

11:19  29 Мая 2017
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Рассекречен интерьер нового флагманского автомобиля Bisu BT7

Москва, 29 мая. Китайская компания Bisu официально презентовала в рамках Шанхайского автосалона автомобиль Bisu BT7. Фотографии интерьера и экстерьера флагманского кросс-купе уже появились в Сети.

В начале мая СМИ распространили первые фотографии внешнего вида Bisu BT7, однако накануне китайские журналисты поделились снимками салона автомобиля. Известно, что в продажу новинка поступит в начале 2018 года.

По информации инсайдеров, переднеприводная модель Bisu BT7 получит турбированные силовые установки объемом 1,5 и 1,8 литра, работу которых будет сопровождать шестиступенчатая коробка передач или восьмискоростной автомат. Кроме того, флагман оснастят кондиционером, панорамной крышей, передними сиденьями с подогревом и т.п.

 

Алексей Громов
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