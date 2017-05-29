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Гигантская акула выгнала рыбака из собственной лодки

Гигантская акула выгнала рыбака из собственной лодки

11:07  29 Мая 2017
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Гигантская акула выгнала рыбака из собственной лодки

Эванс-Хед, 29 мая. Встречей с акулой закончилась для 73-летнего жителя Австралии Терри Селвуда традиционная рыбалка. Трехметровая хищница самостоятельно запрыгнула к нему в лодку.

По словам рыбака, акула появилась с той стороны катера, где расположен мотор, уже через мгновение она была на борту. При приземлении неожиданная гостья задела рыбака плавником. Мужчина получил серьезную травму. Чтобы не столкнуться с акулой, вес которой достигал 200 килограммов, раненый рыбак залез за ограждение шлюпки и вызвал по рации спасателей.

Селвуд признался, что потерял много крови и был по-настоящему шокирован происходящим. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили рыбака на берег, а лодку с акулой отбуксировали в порт. Хищника удалось извлечь только с помощью автопогрузчика, передает «Ридус».

#австралия #акула
Алексей Громов
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