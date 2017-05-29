Уникальный «всевидящий девайс» создали в Германии

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Ильменау (Германия), 29 мая. Специалисты немецкой компании Technische Universität Ilmenau создали высокочувствительное небольшое устройство, благодаря которому можно детально рассмотреть объект сквозь череду преград.

Создатели уверяют, что устройство может видеть через кирпичные и бетонные стены. Так, главная задача прибора — борьба с терроризмом. Впрочем, в самой Германии не слишком рады такой технологии, поскольку есть опасения, что устройство будет использоваться не по назначению, речь также идет об извращенцах.

«Какой-то извращенец обязательно будет подсматривать за женщинами и детьми. Жуткая гадость. Так грустно, что мы идем к этому», — написал один из пользователей Сети.

В свою очередь, власти обещают тщательно контролировать покупку данных приборов, которыми могут в корыстных целях воспользоваться грабители, террористы и просто ненормальные люди, сообщает «Свободная пресса».