Взятие Парижа: всплывут ли на встрече Путина с Макроном взаимные обиды

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Визит президента России Владимира Путина в Париж проходит 29 мая по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Эксперты гадают, о чем будут разговаривать президенты двух стран и какие последствия будет иметь этот визит для будущей конфигурации Европы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон совместно откроют в Версале выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию. Экспозицию, которая представлена во дворце Большой Трианон, подготовил Государственный Эрмитаж.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российский и французский президенты планируют в привязке к совместному посещению выставки познакомиться друг с другом и провести неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтоб установить рабочий контакт, сообщает газета «Известия».

Напомним, несколько дней назад Эммануэль Макрон изо всех сил пытался не уступить президенту США Дональду Трампу в крепости рукопожатия. На основании этого многие сделали вывод, что и в контактах с российским президентом новый лидер Пятой республики захочет показать себя «крепким орешком». Но, как отлично знает весь мир, с руководством России язык ультиматумов бесперспективен.

Поэтому несколько провокационный вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, «кто кого пережмет» в ходе этой встречи, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров счел некорректным.

«Я бы так не ставил вопрос — отметил Сергей Федоров, — потому что выяснять, «кто кого пережмет», — не является целью визита Владимира Путина во Францию. Напомню, Путин едет в Париж на открытие выставки, посвященной 300-летию установления отношений между нашими странами по приглашению Эммануэля Макрона. И это несмотря на некоторые критические замечания Макрона в адрес нашей страны во время президентской гонки, что в принципе нормально — такие резкости и переборы всегда характерны для президентских кампаний. Но, тем не менее, подчеркну — это приглашение Макрона Путину».

По словам эксперта, то, что такая встреча состоится, и состоится именно по инициативе французской стороны, — хороший знак.

«Это первый контакт, это первое личное знакомство, которое позволит Макрону отойти от каких-то обид, которые он, возможно, затаил на Россию из-за того, что, по мнению французской стороны, освещение президентской гонки во Франции проходило в российской прессе как-то не так. Штаб Макрона считал, что мы якобы всячески старались дать более положительную оценку его противникам — Фийону и Ле Пен. Так что личная встреча Путина и Макрона позволит снять негатив, который был во время французской президентской кампании, все это уйдет на второй план, и обо всем этом забудут как о какой-то технической детали».

По словам эксперта, эта сверка часов, это первое установление личных контактов очень важны для наших будущих отношений.

«Напомню, мы воспринимаем Францию как очень серьезного и фактически главного партнера в отношениях с европейскими странами, — отметил Сергей Федоров. — И это не только из-за исторически тесных отношений между нашими странами, но и в силу того, что Франция — одна из ключевых стран Европы. А в прошлом — и лидер Европы, хотя сейчас она это лидерство, может быть, и уступила Германии. Тем не менее, Франция во многом остается ключевой страной на континенте, и наши позиции во внешней политике во многом совпадают, поскольку обе наши страны отстаивают идею многополярного полицентричного мира. Кроме того Франция понимает, что без России невозможно решить не только европейские проблемы, но и проблемы Ближнего Востока, и, вообще, все наиболее сложные международные проблемы сегодняшнего дня».

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН, в ходе встречи, несомненно, будет подниматься проблема сирийского урегулирования, пойдет речь и об украинском кризисе.

«Что касается Сирии, то, судя по всему, тут новый французский президент настроен действовать более решительно, чем его предшественник, — отметил собеседник ФАН. — И думаю, что, несмотря на различия наших позиций в отношении президента Сирии Башара Асада, два лидера смогут найти какие-то точки взаимопонимания и лучше наладить координацию в борьбе с международным терроризмом. Естественно, будет обсуждаться и украинский кризис. Франция предложила нормандский формат, который действует, и которому нет альтернативы, хотя понимание украинского кризиса у нас и у французов разное. Во время президентской кампании Макрон все время подчеркивал, что отмена антироссийских санкций зависит от выполнения Россией минских договоренностей. Мы уже устали говорить, что Россия не являемся стороной украинского конфликта, но, похоже, доказывать это нашим партнерам — занятие бесполезное. Тем не менее, они должны понимать, что выполнение минских договоренностей зависит в первую очередь от Украины. Видимо, Путин постарается убедить своего французского коллегу, что Западу нужно более объективно рассматривать украинский кризис».

Будут обсуждаться и экономические отношения между нашими странами, уверен эксперт.

«Французско-российские отношения, в том числе торговые и экономические, сейчас находятся не в лучшем состоянии, за последние годы товарооборот между нашими странами снизился на 40%. Многие французские предприятия из России ушли, но, тем не менее, тут есть над чем подумать. Есть интересные проекты сотрудничества, в которых Франция весьма заинтересована. Думаю, по всем этим вопросам и «пройдутся» лидеры двух стран, тем более, что Макрон уже вошел в курс дела, он побывал на саммите НАТО, побывал на встрече «Большой семерки», и какое-то видение международной проблематики у него сложилось», — резюмировал Сергей Федоров.