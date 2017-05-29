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Политика
Совет Федерации поддержал назначение Небензи постпредом России при ООН

Совет Федерации поддержал назначение Небензи постпредом России при ООН

11:03  29 Мая 2017
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Совет Федерации поддержал назначение Небензи постпредом России при ООН

Москва, 29 мая. Международный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру заместителя министра иностранных дел Василия Небензи на пост постпреда РФ при ООН. Об этом сообщил источник в Совфеде.

«Поддержали», — сказал он.

Ранее кандидатуру Небензи поддержали поддержали члены Международного комитета Госдумы, сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов не исключил, что Небензя может приехать в ООН в качестве постпреда уже этим летом.

#оон #небензя
Катерина Михайлиди
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