Совет Федерации поддержал назначение Небензи постпредом России при ООН
В Избранное
Москва, 29 мая. Международный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру заместителя министра иностранных дел Василия Небензи на пост постпреда РФ при ООН. Об этом сообщил источник в Совфеде.
«Поддержали», — сказал он.
Ранее кандидатуру Небензи поддержали поддержали члены Международного комитета Госдумы, сообщает РИА Новости.
Замглавы МИД России Геннадий Гатилов не исключил, что Небензя может приехать в ООН в качестве постпреда уже этим летом.
Комментарии