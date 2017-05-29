Совет Федерации поддержал назначение Небензи постпредом России при ООН

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Москва, 29 мая. Международный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру заместителя министра иностранных дел Василия Небензи на пост постпреда РФ при ООН. Об этом сообщил источник в Совфеде.

«Поддержали», — сказал он.

Ранее кандидатуру Небензи поддержали поддержали члены Международного комитета Госдумы, сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов не исключил, что Небензя может приехать в ООН в качестве постпреда уже этим летом.