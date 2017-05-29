Путин и министр обороны Саудовской Аравии встретятся в Москве 30 мая

В Избранное

Скопировать

Эль-Кувейт, 29 мая. Сирия и Иран, а также вопросы двустороннего сотрудничества станут основными темами обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время его визита в Москву 30 мая.

По данным телеканала Al Arabiya, ожидается подписание двусторонних договоров о сотрудничестве. После визита в Москву Мухаммед бен Сальман отправится в Баку.

При этом в Кремле официально не сообщали о встрече Путина с саудовским министром.