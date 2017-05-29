Власти Франции рассчитывают на открытый диалог с Путиным

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Париж, 29 мая. Власти Франции рассчитывают на открытый и прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, который 29 мая проведет встречу с президентом Эммануэлем Макроном.

«Разговор с Путиным будет открытым и достаточно прямым. Да, у нас есть разногласия по Украине и Сирии», — заявила французский министр Мариэль Де Сарнез в эфире французского телеканала.

По ее словам, Франция по-прежнему выступает против возвращения Крыма России. Кроме того, министр выразила мнение, что ситуация на востоке Украины будет оставаться напряженной.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе первой встречи с Макроном обсудит широкий круг вопросов. На повестке дня стоят активизация двустороннего политико-экономического и культурного сотрудничества, а также обсуждение ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове.