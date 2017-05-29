ВКС РФ и сирийские «Тигры» наступают на ИГИЛ на востоке Алеппо
Алеппо, 29 мая. В ходе совместной операции ВКС РФ и сил сирийского армейского спецназа «Тигры» стало возможным зажать группировку сил террористов из запрещенной в России международной группировки «Исламское государство»* в окрестностях расположенного в восточной части провинции Алеппо города Маскана.
Элитные бойцы отряда Tiger Forces сумели при поддержке ВКС РФ выбить террористов с территории расположенной на юге города железнодорожной станции и освободили от боевиков сахарный завод и несколько ферм к северу от города, после чего вступили в бой с боевиками ИГИЛ*, защищающими северные рубежи Масканы.
Присутствие на поле боя российской авиации позволило сирийскому элитному отряду без потерь прорвать оборону противника, отрезав северные бандгруппы исламистов от поддержки из города, и уничтожить 15 противников. Силовики захватили принадлежавший ИГ* танк Т-55.
* Организация запрещена на территории РФ.