Постпред России при ЕС оценил перспективы возвращения к G8

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Москва, 29 мая. Результаты саммита G7 подтвердили бесперспективность возвращения к формату «восьмерки» с участием России. Такое заявление сделал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Итоги завершившегося на днях саммита Чижов назвал «невыразительными». Вместе с тем, они показали, что между странами G7 назрели многочисленные противоречия.

Результаты встречи «семерки», по мнению дипломата, в очередной раз подтвердили «правильность позиции российского руководства о том, что как-то опять вернуть ее в восьмерочный формат — это дело, в общем-то, занятие, во-первых, не очень перспективное, во-вторых, не больно и нужное».

Комментируя итоговое коммюнике встречи и заявления насчет России, Чижов отметил, что в документе «ни одного нового слова не появилось, как и ни одного слова не вычеркнуто, так что ничего нового».

Напомним, страны «семерки» в итоговом документе подтвердили готовность продолжить и в случае необходимости усилить санкционный режим. Снятие санкций по-прежнему связывается с «выполнением минских соглашений».