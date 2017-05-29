Замглавы МИД РФ рассказал, когда Джонсона ждут в России

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Москва, 29 мая. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон может приехать в Россию после избрания нового британского правительства. Об этом сообщил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной дате визита Джонсона в Москву, Титов отметил, что «к этому вопросу можно было бы вернуться после того, как будет сформировано новое правительство Великобритании».

Визит главы британского внешнеполитического ведомства в Москву планировался еще в апреле, однако всего за несколько дней до назначенной даты был отменен.