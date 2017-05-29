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Происшествия
Уроженец Узбекистана выловил из пруда под Петербургом поссорившуюся с мужем землячку

Уроженец Узбекистана выловил из пруда под Петербургом поссорившуюся с мужем землячку

10:50  29 Мая 2017
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Уроженец Узбекистана выловил из пруда в Петербурге поссорившуюся с мужем землячку

Санкт-Петербург, 29 мая. Во Всеволожском районе Ленобласти уроженка Узбекистана чуть не утонула в пожарном водоеме после ссоры с супругом. Как стало известно ФАН, друг женщины попытался ее спасти и сам едва не погиб.

Предварительно установлено, что в полночь 25 мая в больницу доставили уроженку Узбекистана 1983 года рождения, которую после ссоры с мужем обнаружили в пожарном водоеме неподалеку от магазина «Пятерочка». Со слов пострадавшей, она решила дотронуться до воды, не удержалась и упала. 

Также выяснилось, что помощь врачей потребовалась ее другу 1986 года рождения, который вытаскивал пострадавшую из водоема. В тяжелом состоянии уроженца Узбекистана поместили в реанимацию.

Алексей Громов
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