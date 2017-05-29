Житель Красноярска убил отчима, его друга и чуть не зарезал мать

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Красноярск, 29 мая. Житель Красноярска пойдет под суд за двойное убийство и угрозу убийством собственной матери, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Инцидент произошел 13 декабря. По версии следствия, 30-летний мужчина выпивал в компании отчима и его друга. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимый набросился на 51-летнего отчима с ножом, его 53-летнего приятеля он тоже зверски убил. Расправившись с мужчинами, сибиряк начал угрожать своей матери, которая стала ненужным свидетелем убийства.

В данный момент дело о двойном убийстве с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красноярский краевой суд для рассмотрения дела по существу, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.