Аты-баты, шли мы в НАТО: зачем Черногория обвинила Россию в попытке госпереворота

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Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, Москва активно препятствовала намерению его государства вступить в НАТО. Чем вызвана новая истерика МИД Черногории? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Уже известно, что Черногорию окончательно запишут в члены североатлантического военного блока 5 июня. А на прошлой неделе представители республики впервые участвовали в саммите НАТО.

Как отметил Дарманович, Россия якобы открыто вмешивалась во внутриполитические вопросы Черногории, выступая против расширения НАТО. По его словам, маленькая, но гордая республика защищалась, как могла. Прозвучали и слова о государственном перевороте, в котором как будто бы оказались замешаны некие «российские государственные органы». Переворот, как утверждает Дарманович, готовился во время выборов в стране в октябре прошлого года.

История темная, учитывая, что правительство задержало каких-то людей и с их слов стало якобы известно о «руке Кремля» и попытках России «надавить» на Черногорию. Хотя представители российских властей вполне адекватно эти странные сообщения опровергали. И за нужные ниточки дезинформации тут активно дергает совсем не глава МИД Дарманович, а другой представитель черногорского истеблишмента.

«Диктатор, управлявший Черногорией более двух десятилетий, решил вбросить свою страну в НАТО, и это вполне понятно. В последние годы Мило Джукановича (Лидер Демократической партии социалистов Черногории, бывший премьер и президент республики. — Прим. ФАН) в стране принимает явное меньшинство населения. Он бывший премьер, сейчас является лидером правящей коалиции во главе с Демократической партией социалистов. За его партию вроде бы голосуют на выборах, но в основном благодаря тому, что к каждым новым выборам он придумывает новые эффектные обещания, чтобы не отвечать за невыполненные предыдущие. А партиям, выступающим против вступления страны в НАТО, фактически запрещают использовать эту тему в ходе предвыборной кампании. Если бы они всерьез ее раскручивали, то число голосов за Джукановича еще больше упало бы», — комментирует специально для ФАН политический консультант Анатолий Вассерман.

Джукановича не остановило даже то, что у Черногории давно налажены хозяйственные отношения с Россией. Правда, правительство республики уверено: Москва не является их главным экономическим партнером, входя лишь в первую десятку. А значит, ради военных целей в НАТО туристами и инвестициями из России можно и пренебречь.

«Джуканович пытается обвинять всех, кто против него, в государственной измене, а поскольку доказать, что эти люди действительно готовят заговор, невозможно, он разыгрывает русскую карту. Усилиями европейской пропаганды значительная часть населения континента приучена к мысли о том, что русские есть везде, пакостят всем, но доказать это в принципе невозможно. Хотя если бы мы действительно захотели вмешаться во внутренние дела Черногории, то России необязательно было готовить заговор, а вполне достаточно было бы поддержать независимые от Джукановича средства массовой информации и в них усиленно раскручивать тему того, что Джуканович дал республике, а что взял», — продолжает собеседник ФАН.

И всем сразу стало бы вполне очевидно, что взял он намного больше. Но пока звучат громкие слова о том, что Черногория не видит примера демократической системы в России и что Москва пытается препятствовать и ослаблять НАТО. И даже разделять Евросоюз, причем путем давления на Балканах.

«В ближайшие несколько лет возможности в Черногории для русских заметно сократятся. В свою очередь, это будет представлено Джукановичем как удар кровавого тирана по черногорской экономике. Но не сократить эти возможности Джуканович не сможет, поскольку тогда сам факт присутствия русских в республике не прежних условиях будет вполне наглядным опровержением его лозунгов. А население можно только пожалеть: доверяя бесчисленным обещаниям явного тирана, оно позволило ему завести всю республику в политический и экономический тупик. Зная нравы, принятые в НАТО, уверен, что государство в обозримом будущем не сможет выбраться из этого тупика», — добавил Вассерман.

Добавим, что после решения Черногории о вступлении в НАТО в Москве увидели угрозу своей национальной безопасности. Это обычная европейская практика: парламентарии голосуют за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, а потом начинают творить что-то совсем невообразимое на российских границах. Прощайте, глубокие исторические традиции и отношения между Черногорией (Югославией, Сербией) и Россией.