Педофил заставил школьницу из Ленобласти снять на видео секс-игры с 8-летней сестрой

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Санкт-Петербург, 29 мая. В Краснодаре задержали педофила, который заставлял школьницу из пригорода Петербурга снимать видео эротического содержания с участием восьмилетней сестры и отправлять ему.

Как стало известно ФАН, в январе этого года педагоги одной из школ Тосненского района Ленобласти сообщили о том, что в Интернете размещены видео эротического характера с участием ученицы школы 2005 г.р. и ее сестры 2009 г.р. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ.

Как выяснилось, домогаться до младшей сестры и записывать это на видео школьницу из Ленобласти заставлял краснодарский педофил 1984 г.р.

В декабре прошлого года он, находясь в неустановленном месте, через соцсеть «ВКонтакте» заставил школьницу совершить насильственные действия сексуального характера в отношении младшей сестры, запечатлеть это на видео и отправить ему. В противном случае мужчина угрожал распространить ранее выложенные школьницей видео эротического содержания.

25 мая мужчина был задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.