Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Неизвестный в камуфляжных шортах расстрелял гражданина Узбекистана в Петербурге

Неизвестный в камуфляжных шортах расстрелял гражданина Узбекистана в Петербурге

10:33  29 Мая 2017
113

Неизвестный в камуфляжных шортах расстрелял гражданина Узбекистана в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Неизвестный мужчина в центре Петербурга в упор расстрелял гостя из Узбекистана. Об этом сообщает УМВД России по Центральному району.

Как стало известно ФАН, в прошлую пятницу в 03.12 в полицию поступило сообщение о том, что по адресу улица Восстания на проезжей части стоят две автомашины.

По словам заявителя, были слышны хлопки. При выезде на место никого обнаружить не удалось. 

В тот же день из Мариинской больницы поступило сообщение о том, что к ним обратился гражданин Узбекистана Далер Т. 1984 года рождения, по словам которого, на площади Восстания в него выстрелил неизвестный мужчина, на вид которому 25-26 лет. На стрелке были красная кофта и камуфляжные шорты. 

Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

#петербург #восстания
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть