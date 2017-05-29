Неизвестный в камуфляжных шортах расстрелял гражданина Узбекистана в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 мая. Неизвестный мужчина в центре Петербурга в упор расстрелял гостя из Узбекистана. Об этом сообщает УМВД России по Центральному району.

Как стало известно ФАН, в прошлую пятницу в 03.12 в полицию поступило сообщение о том, что по адресу улица Восстания на проезжей части стоят две автомашины.

По словам заявителя, были слышны хлопки. При выезде на место никого обнаружить не удалось.

В тот же день из Мариинской больницы поступило сообщение о том, что к ним обратился гражданин Узбекистана Далер Т. 1984 года рождения, по словам которого, на площади Восстания в него выстрелил неизвестный мужчина, на вид которому 25-26 лет. На стрелке были красная кофта и камуфляжные шорты.

Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.