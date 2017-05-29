НАТО приготовилась к существенному диалогу с Россией

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Тбилиси, 29 мая. В настоящее время Североатлантический альянс настроен на «существенный диалог» с Россией и не ищет поводов спровоцировать разрастание конфликта. С соответствующим заявлением выступила в ходе сессии Парламентской ассамблеи в Тбилиси Роуз Геттемюллер, заместитель генерального секретаря НАТО.

По словам Геттемюллер, в настоящее время готовятся новые встречи между военным руководством стран-членов НАТО и представителями РФ.

«Три такие встречи уже прошли и одна готовится в будущем. Альянс не хочет спровоцировать конфликт с Россией, а желает вернуть ее к миру и ищет пути расширения диалога с ней, — подчеркнула заместитель генерального секретаря. — Это в наших интересах, чтобы инциденты, происходящие в небе или в Балтийском море, не привели к кризису, или не дай бог к конфликту».

Аналогично, НАТО не намерено отказываться от сотрудничества с Россией с сфере безопасности и борьбы с терроризмом, однако, подчеркнула Геттемюллер, «российские агрессивные действия, в частности на Украине, всегда находятся в центре нашего внимания».