Красноярские власти обеспечат жильем только оставшихся без крова погорельцев

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Красноярск, 29 мая. Администрации наиболее пострадавших районов от пожара сделали запросы в Росреестр о том, сколько в действительности людей остались без жилья. Как стало известно Федеральному агентству новостей, принято решение обеспечить бесплатным жильем только те семьи, у которых больше не числится никакой недвижимости. Заявления тех, кто имеет еще какую-то недвижимость, будут рассматриваться индивидуально, но, скорее всего, в получении бесплатной квартиры им будет отказано.

Наиболее пострадавшим районом признан Канск. Кстати, количество людей, пострадавших от пожара в этом городе за выходные значительно выросло (многие жители работают в Красноярске и там снимают жилье, а на выходные приехали домой и написали заявление). Теперь известно, что без домов остались 118 семей, то есть 318 человек. Из них 67 детей: 20 дошкольников и 47 – от 7 до 18 лет. Местные лагеря уже предоставили для них 90 мест на три месяца. Дети там будут находиться полностью бесплатно.

Все временные пособия уже выплачены, более того, на местных пунктах приостановили прием одежды от населения для пострадавших. Люди приносили столько, что оказались завалены все склады.