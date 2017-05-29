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Происшествия
Две школьницы и пенсионерка сгорели в частном доме в Петербурге

Две школьницы и пенсионерка сгорели в частном доме в Петербурге

10:19  29 Мая 2017
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Две школьницы и пенсионерка сгорели в частном доме в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. В Сестрорецком районе Санкт-Петербурга пожар унес жизни пенсионерки и двух школьниц. Еще двух человек госпитализировали, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ночью 26 мая в поселке Разлив Сестрорецка по неустановленной причине загорелся жилой частный дом на 5-ой Тарховской улице. В сгоревшем здании обнаружили тела хозяйки дома 1947 года рождения и ее внучки 2001 года рождения. Также после разбора завалов нашли тело девочки 2002 года рождения, которая пришла в гости. В больницу были госпитализированы мужчина 1947 года рождения и женщина 1939 года рождения. 

По факту пожара возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Алексей Громов
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