Эксперты назвали топ самых безопасных автомобилей

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Москва, 29 мая. Эксперты составили топ-3 самых безопасных автомобилей по результатам российских краш-тестов ARCAP. В ходе испытаний выделили модели отечественного производства и недорогие иномарки.

Так, на третьем месте оказалась российская Lada Vesta, которой удалось набрать 14,1 баллов и завоевать четыре звезды безопасности. Отметим, что этот результат является лучшим за всю историю российского автопрома. Вторая позиция принадлежит немецкому Volkswagen Polo, он тоже завоевал четыре звезды безопасности, но при 14,3 баллах.

Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов ARCAP стал южнокорейский Hyundai Solaris, который набрал 16 баллов и четыре звезды безопасности. Кроме того, экспертами была подтверждена травмобезопасность приборной панели.