Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Эксперты назвали топ самых безопасных автомобилей

Эксперты назвали топ самых безопасных автомобилей

17:26  29 Мая 2017
39

Назван топ-3 самых безопасных автомобилей по версии ARCAP

Москва, 29 мая. Эксперты составили топ-3 самых безопасных автомобилей по результатам российских краш-тестов ARCAP. В ходе испытаний выделили модели отечественного производства и недорогие иномарки.

Так, на третьем месте оказалась российская Lada Vesta, которой удалось набрать 14,1 баллов и завоевать четыре звезды безопасности. Отметим, что этот результат является лучшим за всю историю российского автопрома. Вторая позиция принадлежит немецкому Volkswagen Polo, он тоже завоевал четыре звезды безопасности, но при 14,3 баллах.

Назван топ-3 самых безопасных автомобилей по версии ARCAP

Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов ARCAP стал южнокорейский Hyundai Solaris, который набрал 16 баллов и четыре звезды безопасности. Кроме того, экспертами была подтверждена травмобезопасность приборной панели.

#самые безопасные
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть