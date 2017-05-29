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Происшествия
Баня и школа загорелись в томской колонии, заключенные эвакуированы

Баня и школа загорелись в томской колонии, заключенные эвакуированы

10:11  29 Мая 2017
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Баня и школа загорелись в томской колонии, заключенные эвакуированы

Томск, 29 мая. В здании бани и школы на территории исправительной колонии №4 в Томске произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, заключенные не пострадали.

В УФСИН подтвердили, что на территории колонии №4 полыхнул пожар. По данным ведомства, загорелась крыша здания школы и баннопрачечного комбината. 

«Все осужденные и сотрудники эвакуированы, пострадавших нет», — сообщили в ФСИН. 

С огнем на месте происшествия боролись 12 расчетов МЧС РФ. На данный момент спасателям удалось справиться с пожаром, идет проливка конструкций и разбор завалов.

Местные СМИ сообщают, что вокруг колонии на всякий случай усилили охрану. Некоторые из заключенных помогали тушить пожар.

#пожар #томск
Олеся Волкова
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