Луческу не хватило времени, а «Зениту» — терпения. Колонка Руслана Мармазова

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Петербургский «Зенит» объявил о том, что прекращает свои отношения с Мирчей Луческу и его тренерским штабом. Сразу скажу, что считаю это решение ошибочным и недальновидным. И не только потому, что с большой симпатией отношусь к мистеру и не понаслышке знаю о его квалификации. Сдается, что досрочное прекращение контракта с румынским тренером в тот момент, когда он как раз стал выстраивать командную игру «Зенита», свидетельствует о проблемах в управленческих структурах клуба из Санкт-Петербурга. Это, понятно, их дело. Но поскольку речь идет о тренере, с которым я работал 10 лет, не могу удержаться от нескольких реплик.

Луческу поднял свою планку так высоко, что суперкубок России и бронзовые медали не рассматриваются как достижение. Естественно, все хотели всего и немедленно, причем Луческу больше всех. Но так случается не всегда.

«Он думал, что тут ему как в «Шахтере», — ехидничают недоброжелатели. А мне такие фразы смешны по двум причинам. Во-первых, это досужие зеваки могут что-то подобное думать или не думать. Луческу с его невероятным опытом знает наверняка: что, как и где. Во-вторых, аналогия с «Шахтером» могла бы дать намек руководству «Зенита», что не надо быть торопыгами.

Что, в «Шахтере» у Луческу сходу пошло гладко? Нет, были сложности — и ропот трибун, и завывания прессы. А уж формальных поводов для увольнения главного тренера президент клуба Ринат Ахметов мог найти вагон и маленькую тележку. Но не стал этого делать. В итоге получил самую стабильную и славную эпоху в истории «Шахтера». Предвижу реакцию скептиков: мол, мог себе это позволить. Конечно, мог. Возможностей у Ахметова, разумеется, больше, чем у «Газпрома»...

Просто президент «Шахтера» держит перед собой пример Невио Скалы. Один провал — и итальянец был сгоряча уволен. Это при том, что он только выиграл вожделенное первое золото «горняков» в чемпионате. Знаю, что о своем поспешном решении Ахметов потом жалел. Скала мог бы принести еще много пользы команде.

В «Зените», понятно, подходы иные. Тренеров там меняют достаточно энергично. Зато, похоже, у игроков есть рычаги для манипулирования ситуацией. Но, опять-таки, это клубные дела. Любопытно будет посмотреть дальнейшее развитие истории. Как было бы, останься мистер в Санкт-Петербурге, нам уже узнать не дано.

Кстати, толкуя об игроках «Зенита», вынужден выразить сожаление. Футбольную философию Луческу они так и не впитали. Фрагментами разве что, но не более того. Не захотели, не смогли, не хватило времени? Это уже не суть важно. Тут сам факт примечателен.

В каком-то смысле я даже рад, что Луческу покидает «Зенит». Понятно, что это удар по его самолюбию, а оно у Мирчи обостренное, как и полагается амбициозному человеку. Но терпеть несправедливое отношение, давление той же прессы, например, еще сезон... Зачем это надо человеку, который уже давно все всем доказал? Не надо сердце трепать, и без того годами футбольной биографии израненное.

Недавно общался с Луческу по телефону. Причем получилось удачно — застал тренерский штаб в сборе. Очень душевно поговорил с Александром Спиридоном, с Массимо Уголини. Нам есть, что вспомнить!

Луческу шутливо попенял мне, что я не был на московских играх «Зенита» со «Спартаком» и «Локомотивом»: «Почему нет, Руслан? Ты что, мне не друг?». Я, разумеется, ответил, что друг, да еще какой! Просто из Донецка на футбол в Россию не наездишься.

«Да, я знаю, ты в Донецке, — сказал Мирча. — Как там?». А как? Стреляют ежедневно, люди гибнут. Мистер расстроился, понятно. Сказал, что непременно приедет в Донецк при первой же возможности.

Потом говорили о футболе, о прессе. Представьте себе, Луческу считает, что такого давления на него не было никогда. И это после Украины, когда все суркисовские и коломойские телеканалы, сайты и газеты молотили безостановочно. Надо же.

Я еще подумал, а не преувеличивает ли мистер? К таким вещам он всегда очень чувствительно и болезненно относится. Пообщался с одним своим другом, известным московским журналистом (мы не договаривались, что разговор будет обнародован, потому имя не называю). Тот сказал, что идет реальная травля и даже не вполне удобно как-то за коллег.

Но почему? Журналист ответил, что такая специфика питерских спортивных журналистов. Любят «покусать» тренера. А если тот отвечает, так заводятся еще больше. «Вот Боаш на выпады внимания не обращал, пресса через время и успокоилась. Луческу надо спокойней реагировать», — резюмировал мой товарищ. «Вот этого точно не будет. Чтобы Луческу атаковали, а он молчал? Ни за что не поверю», — поделился я в ответ своими мыслями.

Могу спорить, что подавляющее большинство тех, кто читает этот материал, имей они возможности мистера, давно бы наплевали на все творческие вызовы, холили себя и нежили. Вот только Луческу не такой. Слишком энергичный, деятельный и неспокойный человек. Полагаю, скоро услышим о его новом проекте. А год в питерском футболе станет еще одним интересным, пусть и не столь ярким штрихом в картине незаурядного пути игрока и тренера.