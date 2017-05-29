Ученые подсчитали, сколько лет способен прожить человек

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Нью-Йорк, 29 мая. Научные сотрудники из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна тщательно проанализировали данные смертности людей в нескольких десятках стран мира и определили, до какого максимального возраста способен прожить человек.

Как отмечают американские специалисты, после 100 лет человеческий организм существенно ослабевает. Правда, это вовсе не означает, что какие-то возрастные ограничения все-таки существуют, но благодаря этим исследованиям можно сделать вывод о вероятной максимальной продолжительности жизни.

По мнению американских экспертов, человек может дожить до 115 лет, сообщает New Inform.

Они также уверяют, что максимальное ограничение продолжительности жизни совершенно не связано с состоянием здоровья, а многое зависит от генетики. Впрочем, по мнению других специалистов, человек может прожить и дольше 115 лет.