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Ученые подсчитали, сколько лет способен прожить человек

Ученые подсчитали, сколько лет способен прожить человек

15:47  29 Мая 2017
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Ученые выяснили, сколько лет способен прожить человек

Нью-Йорк, 29 мая. Научные сотрудники из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна тщательно проанализировали данные смертности людей в нескольких десятках стран мира и определили, до какого максимального возраста способен прожить человек.

Как отмечают американские специалисты, после 100 лет человеческий организм существенно ослабевает. Правда, это вовсе не означает, что какие-то возрастные ограничения все-таки существуют, но благодаря этим исследованиям можно сделать вывод о вероятной максимальной продолжительности жизни.

Ученые выяснили, сколько лет способен прожить человек

По мнению американских экспертов, человек может дожить до 115 лет, сообщает New Inform.

Они также уверяют, что максимальное ограничение продолжительности жизни совершенно не связано с состоянием здоровья, а многое зависит от генетики. Впрочем, по мнению других специалистов, человек может прожить и дольше 115 лет. 

#сша #ученые
Дана Балан
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