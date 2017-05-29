Татарстан набирает специалистов по борьбе с экстремистами в Интернете

В Избранное

Скопировать

Казань, 29 мая. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» ищет квалифицированных специалистов, которые будут бороться с экстремистскими и террористическими организациями в Интернете. Договор будет заключен до конца 2017 года, ожидается, что на него потратят почти три миллиона рублей.

Как стало известно ФАН, главная задача этих специалистов — выявление в соцсетях и других интернет-ресурсов лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма и экстремизма. Поиск интернет-ресурсов, исходя из количества подписчиков, которые можно использовать для «перевоспитания» таких лиц. Создание в соцсетях Facebook и «ВКонтакте» групп, направленных на идеологическое перевоспитание лиц, подверженных влиянию экстремизма.

Необходимо сделать так, чтобы в каждой группе было не менее 100 постов и 50 подписчиков. Кроме того, создание и публикацию роликов, воспитывающих патриотичность и показывающих деструктивность самих террористических организаций.

И самое главное — поиск интернет-ресурсов псевдоисламской, националистической, пантюркистской и праворадикальной направленности. Отмечается, что данные ресурсы будут тщательно анализироваться, после чего эксперты смогут определить, насколько этот интернет-ресурс опасен в плане антитеррористической борьбы.

Последнее должно осуществляться при взаимодействии с правоохранительными органами.