Активисты сорвали концерт Лободы в Одессе дымовыми шашками и петардами

В Избранное

Скопировать

Одесса, 29 мая. Активисты украинских патриотических организаций сорвали концерт певицы Светланы Лободы. Они устроили митинг возле здания клуба, в котором выступала артистка, с требованием остановить концерт и лишить Лободу гражданства Украины.

Причиной стали частые концерты Светланы Лободы в России. Кроме того, певицу поддерживают российские артисты, которым запрещено ездить на Украину.

Как отмечают украинские СМИ, активисты бросали в толпу петарды и дымовые шашки. Сотрудникам правоохранительных органов хотели провести личный досмотр активистов, однако те отказались, после чего произошла потасовка. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. В итоге концерт Светланы Лободы был сорван.

Светлана Лобода — украинская певица, автор песен и дизайнер собственной марки одежды. Бывшая солистка группы «ВИА Гра». Заслуженная артистка Украины.