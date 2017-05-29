Легендарный мотоцикл «Ява» готов вернуть себе былую популярность в России

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Москва, 29 мая. Один из самых популярных во времена СССР мотоциклов «Ява» может обрести новую популярность в России.

Весной компания Jawa выпустила два новых байка — Jawa 350 OHC и Jawa 660. Менеджеры фирмы предполагают, что Jawa 350 станет главной моделью для экспорта во многие европейские страны, включая Россию.

Jawa 350 имеет четырехтактный 27,7-сильный двигатель объемом 397 кубических сантиметров, сообщает «Российская газета». Модель соответствует стандарту экологии Евро-4 и развивает скорость 130 км/ч. Стоимость железного коня составила 3870 долларов.

Jawa 660 стала обновленной версией Jawa 660 Sportard 2014 года выпуска. Максимальная скорость — 165 километров в час.