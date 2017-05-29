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Новороссия
ДНР: два дома в Горловке сгорели дотла из-за обстрелов ВСУ

ДНР: два дома в Горловке сгорели дотла из-за обстрелов ВСУ

10:06  29 Мая 2017
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ДНР: два дома в Горловке сгорели дотла из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 29 мая. Киевские бойцы Вооруженных сил Украины в понедельник утром обстреляли поселок Зайцево, расположенный на севере Горловки. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности городской администрации Иван Приходько.

По его словам, ранним утром в понедельник в 05.30 (время совпадает с мск) ВСУ открыли огонь по Зайцево. В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорели два дома по улицам Брусилова и Рыбалко.

К счастью, в результате обстрела погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

Приходько отметил, что в одном из уничтоженных огнем ВСУ домов проживала семья с маленькими детьми, но в тот момент их дома не оказалось.  

#днр #всу #донбасс #горловка #зайцево #приходько
Дана Балан
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