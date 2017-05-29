Администрация Трампа готовится к перезагрузке переговоров с Россией по Украине

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 29 мая. Администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговоры с российской стороной относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Как отметили в США, Украина может помочь Тиллерсону все же осуществить пока терпящий провал план Трампа восстановить отношения с Россией. Идея заключается в том, чтобы «перезапустить версию» мирных переговоров, начатых в прошлом году администрацией Обамы. Американская сторона рассчитывает, что «новые обстоятельства и лица» помогут достичь лучших результатов.

Тиллерсон уже якобы обсудил инициативу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, продолжается диалог на уровне ведомств.

По данным газеты, Тиллерсон даже может назначить специального посланника от Госдепа для переговоров по Украине. Предполагается, что он будет поддерживать дипломатический канал с помощником президента России Владиславом Сурковым. Ранее за это отвечала Виктория Нуланд.