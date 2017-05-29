В России выбрали автомобиль и автоперсону года

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Москва, 29 мая. Российские журналисты выбрали хэтчбек Audi A3 лучшим городским автомобилем года, а главу российского представительства Audi Любомира Наймана — автоперсоной года в рамках национальной премии «ТОП-5 АВТО».

Найман удостоился приза специальной номинации «Автоперсона года» на основе мониторинга медиа-пространства. В 2016 году глава Audi в России чаще других удостаивался положительных и нейтральных упоминаний в прессе. Еще один автомобиль марки Audi A3 признали лучшим компактным городским автомобилем.

Volvo S90 был назван лучшим представительским автомобилем, а Hyundai Creta — лучшим кроссовером. Наконец, среди коммерческих автомобилей вне конкуренции оказался Volkswagen Amarok.

Добавим, ранее издание Carscoops составило топ-5 классических автомобилей, каждый из которых обойдется менее чем в 5 тысяч долларов. Открыл рейтинг спорткар Triumph TR7.