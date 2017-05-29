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Общество
В России выбрали автомобиль и автоперсону года

В России выбрали автомобиль и автоперсону года

10:04  29 Мая 2017
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В России выбрали автомобиль и автоперсону года

Москва, 29 мая. Российские журналисты выбрали хэтчбек Audi A3 лучшим городским автомобилем года, а главу российского представительства Audi Любомира Наймана  — автоперсоной года в рамках национальной премии «ТОП-5 АВТО».

Найман удостоился приза специальной номинации «Автоперсона года» на основе мониторинга медиа-пространства. В 2016 году глава Audi в России чаще других удостаивался положительных и нейтральных упоминаний в прессе. Еще один автомобиль марки Audi A3 признали лучшим компактным городским автомобилем. 

В России выбрали автомобиль и автоперсону года

Volvo S90 был назван лучшим представительским автомобилем, а Hyundai Creta — лучшим кроссовером. Наконец, среди коммерческих автомобилей вне конкуренции оказался Volkswagen Amarok.

Добавим, ранее издание Carscoops составило топ-5 классических автомобилей, каждый из которых обойдется менее чем в 5 тысяч долларов. Открыл рейтинг спорткар Triumph TR7.

Искренне поздравляем компании: Audi Russia, Hyundai Motors CIS, Cadillac Russia, VOLKSWAGEN Group Rus, Renault Россия,...

تم نشره بواسطة ‏‎ТОП-5 АВТО‎‏ في 26 مايو، 2017

 

Алексей Громов
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