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Ученые: Динозавры были обречены на вымирание

Ученые: Динозавры были обречены на вымирание

13:12  29 Мая 2017
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Ученые: Динозавры были обречены на вымирание

Рединг (Великобритания), 29 мая. Динозавры были обречены на вымирание. К такому выводу пришел палеонтолог Манабу Сакамото из Университета Рединга.

Одной из вероятных причин гибели динозавров называют астероид. Однако исследования доктора Сакамото, исследовавшего 614 видов динозавров, позволили установить, что популяция пришла в упадок задолго до падения астероида — примерно за 40 млн лет. В частности, это касалось тероподов и зауроподов — переломный момент в их развитии наступил 90 млн лет назад. 

Взрослые динозавры умирали гораздо быстрее, чем появлялось их потомство, передает iReactor. Ученые не исключают, что судьбу динозавров может повторить любой из видов, населяющих Землю. 

Владимир Багров
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