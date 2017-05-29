Ученые: Динозавры были обречены на вымирание

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Рединг (Великобритания), 29 мая. Динозавры были обречены на вымирание. К такому выводу пришел палеонтолог Манабу Сакамото из Университета Рединга.

Одной из вероятных причин гибели динозавров называют астероид. Однако исследования доктора Сакамото, исследовавшего 614 видов динозавров, позволили установить, что популяция пришла в упадок задолго до падения астероида — примерно за 40 млн лет. В частности, это касалось тероподов и зауроподов — переломный момент в их развитии наступил 90 млн лет назад.

Взрослые динозавры умирали гораздо быстрее, чем появлялось их потомство, передает iReactor. Ученые не исключают, что судьбу динозавров может повторить любой из видов, населяющих Землю.