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Технологии
Российский учёный придумал способ создания облаков на Марсе

Российский учёный придумал способ создания облаков на Марсе

10:43  29 Мая 2017
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Ученый из России запатентовал прибор для создания облаков на Марсе

Архангельск, 29 мая. Архангельский ученый и изобретатель Александр Попов заявляет, что запатентовал уже восемь научно-технических разработок, которые впоследствии могут быть использованы в ходе освоения космоса. Масштаб тем, на которые замахивается ученый, по-настоящему велик: изобретатель открыл способ управления погодой на Марсе.

По мнению архангельского ученого, человечество должно превратить Марс в землеподобную планету для того, чтобы обрести новый дом. Изобретательский патент №2617591 «Способ прогрева атмосферы Марса» предполагает использование марсианских полярных шапок для создания облаков. Если атмосферу красной планеты удастся заполнить облачным слоем, отток тепла от поверхности уменьшится и холодная планета продолжит разогреваться.

Ученый из России запатентовал прибор для создания облаков на Марсе

Другое изобретение Попова — металлический полый трос, внутри которого выделяется азотная кислота — он должен быть помещен в атмосферу Марса для создания озонового слоя, который защитит колонистов от губительной солнечной радиации.

Ученый из России запатентовал прибор для создания облаков на Марсе

Валентин Меликов
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