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Общество
Ученые определили идеальную частоту секса для счастливой пары

Ученые определили идеальную частоту секса для счастливой пары

11:46  29 Мая 2017
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Ученые рассказали, сколько нужно заниматься сексом счастливой паре

Торонто, 29 мая. Канадские ученые развенчали миф о том, что для сохранения счастливых отношений паре необходимо заниматься сексом как можно чаще.

В ходе исследования эксперты выяснили, что в отношениях наблюдается корреляция между удовлетворенностью от секса и от самих отношений с партнером. При этом частота секса не является определяющим фактором в данном случае.

Ученые рассказали, сколько нужно заниматься сексом счастливой паре

Самое оптимальное — заниматься любовью один раз в неделю. Однако даже более частые связи никак не повлияют на отношения между партнерами, уверены специалисты. Главное, как говорится, чтобы все были довольны.

#секс #отношения
Алексей Громов
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